«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» 15 марта обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла 15 марта и завершилась со счетом 4:0.
В составе нью-йоркской команды дубль оформил нападающий Винсент Трочек, также шайбами отметились форварды Алексир Лафренье и Артемий Панарин. Российский нападающий также записал на свой счет одну результативную передачу.
Другой россиянин в составе «Рейнджерс», вратарь Игорь Шестеркин, в свою очередь, отразил 21 бросок соперника и оформил пятый шатдаун в сезоне. Он был признан первой звездой матча, а Панарин — второй.
«Рейнджерс» занимают четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона НХЛ с 72 очками, «Коламбус» находится строчкой ниже с 70 баллами.
Ранее в тот же день российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 887-й гол в карьере в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Форвард сократил отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до семи шайб.