В посольстве РФ в Дании рассказали о перспективах диалога Москвы и Копенгагена
Продуктивный диалог между Россией и Данией сегодня невозможен, поскольку Копенгаген рассматривает Москву как экзистенциональную угрозу, заявили «Известиям» в посольстве России в этой стране.
«Продуктивный диалог между нашими странами сегодня невозможен. Дания рассматривает Россию как экзистенциональную угрозу и прилагает максимум усилий для повсеместного противодействия интересам нашей страны», — уточнили там.
Инициативы президента США Дональда Трампа по налаживанию диалога с Россией и определению условий завершения конфликта на Украине первоначально были восприняты в Дании весьма критически — чуть ли не как отказ США от общей цели Запада нанести стратегическое поражение России.
«Итоги же недавних украинско-американских переговоров в Джидде, на которых Украина заявила о готовности заключить перемирие, восприняты в Копенгагене позитивно. Здесь прежде всего обратили внимание на то, что США восстановили поставки вооружений киевскому режиму, и рассчитывают, что США также будут привержены единой политике Запада против России», — отметили в диппредставительстве в Копенгагене.
В Дании принята программа долгосрочной поддержки Украины, в 2025 году на военную помощь киевскому режиму выделено порядка $1,35 млрд. Хотя Копенгаген не раз давал понять, что готов увеличивать объемы военной помощи Киеву, изыскать дополнительные средства на эти цели будет сложно. Дания включилась в гонку вооружений, намерена существенно нарастить расходы на перевооружение собственных вооруженных сил, подчеркнули в посольстве РФ в Копенгагене.
«Принципиальная готовность Дании — в случае заключения перемирия или мирного договора — рассмотреть возможность отправки на Украину своего воинского контингента, закамуфлированного под «миротворцев», поддержана парламентскими партиями и не вызывает противодействия в датском обществе. Здесь уверены в том, что такими мерами Запад будет обеспечивать мир на Украине и безопасность Европы. Мнение России на этот счет Дания игнорирует», — резюмировали российские дипломаты.
Ранее Дания выразила готовность отправить военнослужащих на Украину в составе миротворческих сил. Это может произойти только после заключения соглашения о прекращении огня или установлении мира, заявил министр иностранных дел королевства Ларс Лекке Расмуссен. Россия выступает против размещения европейских войск на Украине.
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