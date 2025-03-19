Минтранс хочет увеличить нормы налета для авиаэкипажей

Минтранс планирует увеличить максимальную норму налета для пилотов и бортпроводников с 80 до 90 часов в месяц. Это следует из проекта приказа ведомства по режимам труда и отдыха летного состава, с которым ознакомились «Известия».

В проекте приказа говорится, что продолжительность полетного времени не может превышать 90 часов в течение 30 календарных дней или 270 часов в квартал и 900 за год. Ранее эта норма составляла 80 часов в месяц и 800 за год. Новый приказ в случае принятия должен вступить в силу 1 сентября 2025 года.

Профсоюз летного состава России (ПЛС) выступил резко против документа Минтранса.

«Увеличение нормы с 80/800 часов до 90/900 позволяет работодателям привлекать меньшее число экипажей при более интенсивном их использовании. Это очень большая нагрузка на членов экипажей, которая приводит к накопленной усталости и увеличению рисков для безопасности полетов особенно на коротких рейсах», — рассказал «Известиям» вице-президент ПЛС России Олег Приходько.

По данным ПЛС, сейчас увеличение нормы полетов с 80 до 90 часов в неделю тоже применяется, но как исключение, при согласии работников и профсоюза. Летчики подписывают дополнительное соглашение с авиакомпаниями и работают исходя из своих физических возможностей.

«Однако новый проект приказа Минтранса уже не требует согласия пилотов и членов экипажей и фактически делает увеличенную норму общим стандартом», — рассказал «Известиям» президент ПЛС Мирослав Бойчук.

Профсоюзы подготовили корректировки в проект приказа и направили их в Минтранс. 19 марта состоится совместное обсуждение документа на рабочей группе в сфере воздушного транспорта при правкомиссии по проведению административной реформы, в которой помимо лидеров профсоюзов примут участие представители авиакомпаний и сотрудники министерства.

По информации «Аэрофлота», новый приказ Минтранса как раз необходим для защиты интересов летных и кабинных экипажей.

«Увеличение нормы рабочего времени до 90 часов в месяц направлено на повышение производительности труда летного персонала, а также будет способствовать повышению их материального благосостояния. Компания представила свои предложения в Минтранс, основанные на многолетнем опыте производственной деятельности в отрасли», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Аэрофлота».

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Летают в облаках: Минтранс хочет увеличить нормы налета для авиаэкипажей