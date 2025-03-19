ВСУ за сутки выпустили 53 боеприпаса по ДНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки совершили 16 атак по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в ходе которых выпустили 53 боеприпаса. Об этом 19 марта сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР (СЦКК) в Telegram-канале.
В результате атак получил повреждение объект гражданской инфраструктуры.
Сведений о пострадавших гражданских лицах не поступало, отметили в ведомстве.
Ранее, 18 марта, в СЦКК сообщили, что ВСУ за сутки выпустили 26 боеприпасов по ДНР. В результате атак поступили сведения о ранении одного мирного жителя. Также пострадали два сотрудника МЧС России. Повреждения получило одно жилое здание.