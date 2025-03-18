ВСУ за сутки выпустили 26 боеприпасов по ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили 26 единиц боеприпасов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 марта сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР (СЦКК) в Telegram-канале.

В результате атак поступили сведения о ранении одного мирного жителя. Также пострадали два сотрудника МЧС России.

Повреждения получило одно жилое здание.

12 марта в результате атак ВСУ в Донецкой Народной Республике погиб мирный житель, еще один пострадал. Также в районе одного из водоемов города Иловайска подросток пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета. Он был доставлен в медицинское учреждение, где ему продолжают оказывать всю необходимую помощь.