Экс-аналитик ЦРУ прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Россия не должна идти на какие-либо компромиссы с США в процессе мирного урегулирования на Украине, заявил «Известиям» экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Результатом переговоров должно стать твердое обязательство Соединенных Штатов немедленно прекратить любую поддержку Украины, включая разведку, финансовую помощь и оружие. Если Вашингтон откажется это сделать, значит, США находятся в состоянии войны с Россией, и люди должны это признать», — полагает Джонсон.

Эксперт убежден, что США не останавливали помощь Украине в полном объеме после перепалки президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

«Нам необходимы публичное заявление или декларация, подписанная президентом, прекращающая всякую поддержку Украины и призывающая к новым выборам, чтобы там был легитимный президент. Если это произойдет, тогда да — мы на пути к реальному дипломатическому урегулированию конфликта», — добавил специалист.

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Ключевые слова: Путин и Трамп договорились совместно прорабатывать урегулирование на Украине