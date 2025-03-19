Сийярто назвал отличной новостью телефонный разговор Путина и Трампа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал состоявшийся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Отличные новости из Вашингтона и Москвы. Сегодня мир стал более безопасным местом. Мы полностью поддерживаем мирное соглашение и надеемся, что Брюссель не будет подрывать мирный процесс», — сообщил он.

По словам дипломата, прошедший звонок стал «большим шагом в направлении мира».

Телефонный разговор президента РФ и американского лидера состоялся ранее в этот день. До этого Путин и Трамп провели телефонные переговоры 12 февраля. Как сообщалось, лидеры стран обсудили множество тем, в том числе урегулирование украинского конфликта.