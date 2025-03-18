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В Манеже завершилась IV Московская неделя моды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В столичном Манеже 18 марта завершилась IV Московская неделя моды. В последний день мероприятия прошли показы молодых российских дизайнеров.

Одним из ключевых трендов прошедшей недели моды стало обращение участников к тому, что еще недавно считалось архаикой — на показах можно было увидеть старорусские фасоны, елецкое кружево и натуральные ткани.

На фоне ухода западных модельеров и брендов с отечественного рынка российские кутюрье активно изучают собственную идентичность.

«Я из Иваново, и это, как известно, текстильная столица России. Я взяла этот стиль с русским народным костюмом, допустим, сарафаны и завязки, и переосмыслила это на наш манер», — рассказала дизайнер Мария Кабатова.

Уход западных брендов открыл российским дизайнерам большие экономические возможности — им стали доступны новые торговые площадки и аудитория.

В неделе моды участвовали и модельеры из других стран: США, Китая, Индии, ЮАР, Турции и многих других.

«Я очень люблю цвета, яркие оттенки. Приехав в Москву, я заметила, что многие костюмы здесь очень серьезные, я как бы приношу нечто свежее, новое», — поделилась американка Пиа Линдси.

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В тот же день стилист Сергей Зверев заявил «Известиям», что коллекции участников Московской недели моды были не хуже или даже лучше, чем европейские. В целом он охарактеризовал мероприятие этого года как очень сильное.

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