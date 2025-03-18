Дизайнеры из 27 регионов РФ представили коллекции на Московской неделе моды
Дизайнеры из 27 регионов России продемонстрировали коллекции на Московской неделе моды. Кадры мероприятия 18 марта публикуют «Известия».
Дизайнеры бренда Maison Kaleidoscope заявили, что трикотаж снова в моде. Ткань, которую, как правило, считают зимней, также подойдет и для весны. Благодаря ей будет тепло. Она также подчеркнет женственность.
«Ажурные платья, ажурные юбки, ажурные шорты — это выражение женской энергии, выражение женской красоты, эстетики», — рассказала PR-менеджер бренда Maison Kaleidoscope Милана Артемкина в беседе с корреспондентом «Известий» Артуром Ишпулатовым.
По словам стилиста Владислава Лисовца, мода — это про небрежность, элегантность — уже прошлый век.
Свыше тысячи заявок подали дизайнеры для участия в Московской неделе моды. Представить свои работы приехали как именитые дизайнеры, так и начинающие модельеры.
Для малоизвестных брендов это мероприятие представляет собой возможность. На нем модельеры могут найти покупателей даже среди известных людей.
«Я обожаю русских дизайнеров. И уже, наверное, лет семь, как ношу наших русских дизайнеров. И мне не важно — известный или неизвестный. Если мне это откликается и импонирует, то я с большим удовольствием это ношу», — рассказала певица Катя Лель.
Кроме отечественных дизайнеров в Московской неделе моды также принимают участие модельеры из девяти стран. Мероприятие стало для большинства из них дебютом.
Дизайнеры из Таджикистана представили в работах этнические узоры вместе с европейским стилем.
«Некоторые коллекции были не хуже европейских, а в чем-то даже лучше. Эта неделя моды была очень сильная», — отметил стилист Сергей Зверев.
Пятый день Московской недели моды завершился 17 марта. В рамках него свои коллекции представили свыше десяти брендов. Заключительный показ провел дизайнер Игорь Гуляев. Он представил переосмысление моды рубежа XIX–XX веков под влиянием современных тенденций.