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Дизайнеры из 27 регионов РФ представили коллекции на Московской неделе моды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Дизайнеры из 27 регионов России продемонстрировали коллекции на Московской неделе моды. Кадры мероприятия 18 марта публикуют «Известия».

Дизайнеры бренда Maison Kaleidoscope заявили, что трикотаж снова в моде. Ткань, которую, как правило, считают зимней, также подойдет и для весны. Благодаря ей будет тепло. Она также подчеркнет женственность.

«Ажурные платья, ажурные юбки, ажурные шорты — это выражение женской энергии, выражение женской красоты, эстетики», — рассказала PR-менеджер бренда Maison Kaleidoscope Милана Артемкина в беседе с корреспондентом «Известий» Артуром Ишпулатовым.

По словам стилиста Владислава Лисовца, мода — это про небрежность, элегантность — уже прошлый век.

Свыше тысячи заявок подали дизайнеры для участия в Московской неделе моды. Представить свои работы приехали как именитые дизайнеры, так и начинающие модельеры.

Для малоизвестных брендов это мероприятие представляет собой возможность. На нем модельеры могут найти покупателей даже среди известных людей.

«Я обожаю русских дизайнеров. И уже, наверное, лет семь, как ношу наших русских дизайнеров. И мне не важно — известный или неизвестный. Если мне это откликается и импонирует, то я с большим удовольствием это ношу», — рассказала певица Катя Лель.

Кроме отечественных дизайнеров в Московской неделе моды также принимают участие модельеры из девяти стран. Мероприятие стало для большинства из них дебютом.

Дизайнеры из Таджикистана представили в работах этнические узоры вместе с европейским стилем.

«Некоторые коллекции были не хуже европейских, а в чем-то даже лучше. Эта неделя моды была очень сильная», — отметил стилист Сергей Зверев.

Прочитал коллекцию: что показал на Московской неделе моды Игорь Гуляев
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Пятый день Московской недели моды завершился 17 марта. В рамках него свои коллекции представили свыше десяти брендов. Заключительный показ провел дизайнер Игорь Гуляев. Он представил переосмысление моды рубежа XIX–XX веков под влиянием современных тенденций.

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