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Истребитель Су-35С выполнил боевое дежурство в курском приграничье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипаж многоцелевого истребителя Су-35С Воздушно-космических сил РФ выполнил боевое дежурство в приграничных районах Курской области. Об этом 18 марта сообщили в Минобороны РФ.

Уточнялось, что целью боевого дежурства являлось прикрытие действий самолетов, а также вертолетов армейской авиации РФ при нанесении ими ударов по личному составу и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений», — указано в заявлении ведомства.

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17 марта в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТКР) «Искандер» по живой силе и технике ВСУ в Сумской области.

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