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Жители Берлина вышли на протест против повышения расходов на оборону

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители Берлина вышли к бундестагу для участия в акции протеста против законопроекта о внесении изменений в основной закон Германии, который позволит увеличить расходы государства на оборону. Об этом 18 марта сообщил корреспондент «Известий».

Протестующие развернули транспарант, призывающий не принимать поправки, направленные на наращивание военного потенциала. Некоторые демонстранты держат таблички с надписями: «Мы не оплачиваем ваши войны», «Помогите Украине, закрыв МИД» и другими.

«Речь идет совсем не про оборону, а про подготовку к агрессивным военным действиям», — заявила одна из участниц протеста.

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Ранее, 9 марта, аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за начала забастовки профсоюза Ver.di за день до запланированной 24-часовой акции протеста почти во всех воздушных гаванях Германии. По данным газеты Bild, профсоюз требует повышения зарплат на 8% или, по крайней мере, на €350 в месяц, а также увеличения премий и времени дополнительного отпуска.

В тот же день антивоенный митинг в Мадриде собрал более 100 человек, протестующих против поддержки Украины и продолжения конфликта.

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