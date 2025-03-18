Прокуратура инициировала уголовное преследование писателя Акунина

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении признанного иноагентом писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартшвили). Об этом 18 марта сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в течение года Чхартишвили дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

«Однако с 11 января по 12 марта 2025 года, находясь за пределами РФ, в нарушение порядка деятельности иностранного агента продолжил распространение сообщений и материалов в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — говорится в заявлении.

Материалы проверки направили в прокуратуру для решения вопроса об уголовном преследовании по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах» (ст. 330.1 УК РФ).

В декабре 2023 года в отношении Акунина возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. В последующие месяцы Басманный суд Москвы заочно его арестовал. Писатель был объявлен в международный розыск и внесен в реестр иностранных агентов.

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