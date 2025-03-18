Парижская полиция пытается освободить захваченный бездомными театр

Полиция в Париже во вторник, 18 марта, пытается освободить театр Gaîté Lyrique, захваченный более чем 400 бездомными мигрантами три месяца назад.

Театр закрыт для публики, но полицейским дали приказ освободить концертный зал силой.

«Они просто ворвались в здание и захватили его, устроив там ночлежку. Мигранты требуют от государства предоставить им жилье и документы», — рассказала журналистка Анастасия Рикеза.

Отмечается, что Евросоюз со времен Второй мировой войны переживает крупнейший миграционный кризис. Большая часть нелегалов приезжает в Европу по Средиземному морю.

Ранее, 15 марта, вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News заявил, что неспособность европейских стран справиться с миграционным потоком может привести к их «цивилизационному самоубийству». Он добавил, что попытки властей исправить ситуацию являются правильным шагом, но при этом руководства государств начинают ограничивать права граждан на свободу выражения мнений.