Вэнс заявил об утрате Европой своей идентичности
Неспособность европейских стран справиться с миграционным потоком может привести к их «цивилизационному самоубийству». Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News, опубликованном 15 марта на YouTube-канале.
«Европе угрожает цивилизационное самоубийство. Они либо не способны, либо не хотят контролировать свои границы», — заявил Вэнс.
Он добавил, что попытки властей исправить ситуацию являются правильным шагом, но при этом власти начинают ограничивать права граждан на свободу выражения мнений.
Газета Bild 14 марта заявила, что Германия планирует договориться с новыми сирийскими властями о возвращении в САР около 974 тыс. беженцев. Уточнялось, что глава министерства Нэнси Фезер готовится к переговорам о соответствующем соглашении с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.