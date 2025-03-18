Более 350 ветеранов СВО приняли участие в Кубке защитников Отечества

Более 350 ветеранов специальной военной операции (СВО) стали участниками Всероссийского Кубка защитников Отечества по зимним видам спорта.

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подчеркнул, что это соревнование стало значимым шагом в развитии адаптивного спорта в стране. Он добавил, что Кубок Защитников Отечества организован фондом «Защитники Отечества», Паралимпийским комитетом, Министерством спорта и различными регионами.

«Мы со своей стороны увеличили число соревнований для ветеранов спецоперации. У нас в календаре больше 40 появилось мероприятий, соревнований в этом году по поручению нашего президента», — сообщил Дегтярев 18 марта.

Отмечается, что в Кубке защитников Отечества участвовали ветераны СВО из 60 регионов России. В рамках турнира прошли соревнования по биатлону, горным лыжам, сноуборду и следж-хоккею.

13 марта в Москве прошли первые соревнования по стрельбе среди сотрудников всех подразделений столичной полиции. Организацией мероприятия занимались специалисты Федерации практической стрельбы России, которые с особым креативом подошли к созданию испытаний для участников. Турнир стал возможностью испытать свои силы в нестандартных условиях, а также отточить навыки.