Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Рубин» — «Спартак

После возобновления розыгрыша национального первенства по футболу резко обострилась борьба за чемпионство. Московский «Спартак» сумел догнать лидировавших «Краснодар» и петербургский «Зенит». Теперь эти три команды делят первое место при равенстве очков. Одержавшему уже семь побед подряд «Спартаку» теперь предстоит закреплять успех по итогам выезда в Казань в рамках предстоящего 20-го тура РПЛ. Там красно-белым надо будет играть с крепким середняком «Рубином», не раз доказывавшим умение отбирать очки у фаворитов. Эта игра считается центральной в предстоящие выходные.

9 марта, 19:30, «Ак Барс Арена» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Смешанные единоборства

Турнир UFC 313. Алекс Перейра — Магомед Анкалаев

В выходные в Лас-Вегасе состоится один из самых важных боев года. Главным поединком турнира UFC 313 будет схватка за звание чемпиона в полутяжелым весе между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым. Перейра остается действующим обладателем чемпионского пояса в этой весовой категории. Предстоящий бой будет уже четвертой защитой для бразильца. А идущий на первом месте в рейтинге UFC среди полутяжей Анкалаев совершит вторую попытку забрать этот титул. Также в рамках вечера выступят еще два наших бойца. В предварительном карде тяжеловес Ризван Куниев встретится с американцев Кёртисом Блейдсом, а в среднем весе Армен Петросян поборется с Брунну Феррейрой.

9 марта: 02:30, начало турнира; 06:00, главный кард; 08:00, главный бой. T-Mobile Arena (Лас-Вегас, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Теннис

Турнир «Мастерс»

Традиционно турниры серии «Мастерс» считаются вторыми по статусу в мировом теннисе после «Большого шлема». Победители данных соревнований получают по 1 тыс. очков в свой мировой рейтинг. Уже не первое десятилетие первый в сезоне подобный турнир проходит в марте в американском Индиан-Уэллсе. Исключением не стал и 2025 год. На этой неделе там прошли первые матчи, и в ближайшие выходные по итогам второго и третьего круга определятся первые участники 1/8 финала. От России борьбу за трофеи ведут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Вероника и Полина Кудерметовы, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова и Мирра Андреева.

7–9 марта, 00:00 — 04:00, 21:00 — 00:00. Стадион Indian Wells Tennis Garden (Индиан-Уэллс, США). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Лыжные гонки

Чемпионат России

Главный старт сезона в российских лыжах подходит к концу. В поселке Мирный под Казанью осталось разыграть четыре комплекта медалей национального первенства — сначала в женском и мужском командном спринтах, а затем в женской и мужской эстафетах. Переживавший весь сезон кризис трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сумел собраться к чемпионату России и выиграл два золота. Теперь он попытается закрепить успех на финише турнира. На то же самое нацелена главная звезда женских лыж Наталья Терентьева. После завершения чемпионата спортсменам останется провести всего несколько официальных стартов перед уходом в отпуск.

8 марта, 12:00 — 15:08, командный спринт. 9 марта, эстафеты: 11:00, женщины; 14:30, мужчины. Лыжно-биатлонный комплекс «Мирный» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Биатлон

Кубок России. Финал

Подходит к концу сезон и в российском биатлоне. На этой неделе завершится Кубок России, ставший главным регулярным турниром сезона в условиях отстранения наших спортсменов от международных соревнований. В городе Златоуст Челябинской области собрались лучшие наши биатлонисты. Они и разыграют последние медали Кубка России и определят победителей турнира по итогам шести стартов у женщин и мужчин — спринта, гонки преследования и масс-старта. Напомним, перед финалом лидерами общих зачетов остаются Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов.

7 марта, спринт: 09:00, женщины; 13:00, мужчины. 8 марта, гонка преследования: 09:00, женщины; 12:00, мужчины. 9 марта, масс-старт: 09:00, женщины; 12:45, мужчины. Лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой (Златоуст). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Легкая атлетика

Финал серии «Снежная королева»

Зимний сезон у наших легкоатлетов подходит к концу. Уже прошел главный старт — чемпионат России. А теперь завершается серия соревнования «Снежная королева» — ее финал в Москве будет последним официальным турниром для россиян и белорусов в закрытых помещениях в 2015 году. Далее уже начнется подготовка к главной летней части, которая начнется в мае. 7 марта состоится второй и последний соревновательный день финала «Снежной королевы», где можно будет увидеть ряд наших звезд, среди которых чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

7 марта, 16:05 — 17:50. Футбольно-легкоатлетический манеж ЦСКА (Москва). Прямая трансляция на «Матч! Страна»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) — «Локомотив», СКА — «Металлург», «Ак Барс» — «Авангард»

За две недели до финиша регулярного чемпионата КХЛ зрители смогут увидеть три топовых матча. В одном из них встретятся два лидера Западной конференции — идущее вторым московское «Динамо» примет на своем льду занимающий первое место во всей регулярке ярославский «Локомотив». Кроме того, застрявший в нижней части зоны плей-офф петербургский СКА встретится на своем льду с действующим обладателем Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом», который пытается догнать лидеров Восточной конференции. Аналогичную цель преследуют казанский «Ак Барс» и омский «Авангард» — они сыграют друг против друга в столице Татарстана и определят, у кого в оставшийся до старта плей-офф отрезок будут шансы забраться в топ-4 Востока и начать первый раунд с домашних матчей.

7 марта, 19:30, «ВТБ Арена» (Москва). 8 марта, 17:00: «СКА Арена» (Санкт-Петербург); «Татнефть Арена» (Казань). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ», «КХЛ Прайм» и «Кинопоиске»

Футбол

Чемпионат Франции. «Тулуза» — «Монако», «Ренн» — ПСЖ. Регулярный чемпионат MLS. «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз», «Ди Си Юнайтед» — «Спортинг Канзас-Сити. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» — «Севилья»

В чемпионате Франции осталось провести десять туров. Практически решен вопрос с чемпионством ПСЖ Матвея Сафонова. С нынешним отрывом в 13 очков от второго места столичному клубу осталось одержать шесть побед, чтобы обеспечить себе золото. Хороший шанс на одну из них будет в ближайшие выходные, когда команда российского вратаря сыграет в гостях с «Ренном». В свою очередь прервавший на прошлой неделе длинную безвыигрышную серию и вернувшийся в топ-4 «Монако» Александра Головина поедет в гости к «Тулузе», где попытается укрепить свои позиции в борьбе за попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Идущий восьмым в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна продолжает борьбу за попадание в еврокубки. В ближайшем 27-м туре он примет на своем поле «Севилью». А в США в выходные будет сыгран третий тур нового сезона лиги MLS. «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука сыграет дома с «Нью-Йорк Ред Буллз», а «Спортинг Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова поедет в Вашингтон на гостевой матч с «Ди Си Юнайтед».

7 марта, 22:45, стадион «Тулуза» (Тулуза, Франция). 8 марта, 19:00, «Роазон Парк» (Ренн, Франция). 9 марта: 03:30: Mercedes-Benz Stadium (Атланта, США), «Ауди Филд» (Вашингтон, США); 23:00, «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). Прямые трансляции на Okko и «Матч! Футбол 2»

Баскетбол

Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» — «Зенит

Чуть более месяца осталось до конца регулярного чемпионата главного клубного баскетбольного турнира России. Уже давно оторвалась от остальных четверка лидеров в лице московского ЦСКА, петербургского «Зенита», казанского УНИКСа и краснодарского «Локомотива-Кубани». Любой очный матч этих команд друг с другом имеет особый статус. Поэтому в ближайшие выходные зрителям может быть крайне интересно противостояние в Краснодаре, где «Локомотив-Кубань» примет «Зенит».

9 марта, 17:00, «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ»