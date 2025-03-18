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На Московской неделе моды показали новую коллекцию дизайнера Гуляева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В столице 17 марта завершился пятый день Московской недели моды. Коллекции представили больше десяти брендов. Финальный показ провел дизайнер Игорь Гуляев, он представил переосмысление моды рубежа XIX–XX веков под влиянием современных тенденций.

Выдача наличников: как стартовала IV Московская неделя моды
Показы российских и зарубежных дизайнеров пройдут с 13 по 18 марта

Коллекция сезона осень-зима-2025/26 Модного дома Игоря Гуляева получила название «Назад, вчера — сегодня…Завтра…». В ней переплелись стиль богемных 1990-х и свобода 2000-х, эклектичная мода наших дней и представление о будущем. Женские образы балансируют на грани силы и хрупкости. В мужских — мощь, структура и игра фактур: тяжелые ткани и строгие силуэты.

«Эта коллекция — сильнейшая за всю мою историю. Примерно 60% — от кутюр, сшито вручную. Очень серьезный уровень исполнения помимо красоты, стиля и потрясающего периода в моде рубежа XIX–XX веков. Это такое Гэтсби XXI века. Это красиво! Это круто! Мужчина выглядит мужчиной, женщина выглядит женщиной, а вместе это потрясающий тандем», — поделился Гуляев с «Известиями».

Всё это, как сообщил дизайнер, он собирал в себе несколько лет — со времен пандемии.

«Я, честно, устал от простой повседневной одежды. Мы в стране научились делать крутой продукт. Да, нам сложно, да, с мастерами тяжело, их мало. Да, с тканями, фурнитурой тяжело. Но, если ты любишь работу, ты все найдешь», — признался Гуляев.

Главным аксессуаром стали карманные круглые часы на цепочке вроде тех, что когда-то носили джентльмены, а головным убором — кепки восьмиклинки, как у героев «Острых козырьков».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прочитал коллекцию: что показал на Московской неделе моды Игорь Гуляев

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