СК возбудил уголовное дело после гибели пятерых детей и взрослого в пожаре в Башкирии
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- СК возбудил уголовное дело после гибели пятерых детей и взрослого в пожаре в Башкирии
Следственный комитет (СК) России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело после гибели в пожаре пятерых детей и взрослого в Давлекановском районе. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.
«Альшеевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти шестерых человек в многоквартирном жилом доме в селе Вперед», — говорится в заявлении.
Специалисты провели осмотр места трагедии. Были назначены медицинские экспертизы, проводится опрос свидетелей. В настоящее время причина пожара не установлена.
«Расследование уголовного дела поставлено на контроль в аппарате следственного управления республики», — уточнили в Следкоме.
Пожар произошел в ночь на 18 марта в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Вперед. Площадь пожара составила 2,5 кв. м. К тушению возгорания привлекались пять человек и две единицы техники. По предварительной версии, в квартире начал гореть натяжной потолок.