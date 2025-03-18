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СК возбудил уголовное дело после гибели пятерых детей и взрослого в пожаре в Башкирии

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Фото: СК РФ по Республике Башкортостан
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Следственный комитет (СК) России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело после гибели в пожаре пятерых детей и взрослого в Давлекановском районе. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

«Альшеевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти шестерых человек в многоквартирном жилом доме в селе Вперед», — говорится в заявлении.

Специалисты провели осмотр места трагедии. Были назначены медицинские экспертизы, проводится опрос свидетелей. В настоящее время причина пожара не установлена.

«Расследование уголовного дела поставлено на контроль в аппарате следственного управления республики», — уточнили в Следкоме.

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Пожар произошел в ночь на 18 марта в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Вперед. Площадь пожара составила 2,5 кв. м. К тушению возгорания привлекались пять человек и две единицы техники. По предварительной версии, в квартире начал гореть натяжной потолок.

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