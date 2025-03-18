В Башкирии в пожаре в двухэтажном доме погибли взрослый и пятеро детей
В Давлекановском районе Башкирии в пожаре на втором этаже многоквартирного дома погибли один взрослый и пять детей. Об этом во вторник, 18 марта, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Ночью в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Вперед предварительно начал гореть натяжной потолок. На момент прибытия сотрудников МЧС России открытое горение отсутствовало», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Площадь пожара составила 2,5 кв. м. К тушению возгорания привлекались пять человек и две единицы техники.
На месте также работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.
Ранее, 14 марта, в городе Лысково Нижегородской области произошло возгорание в частном доме, в результате которого погиб один человек. Пожаром были полностью уничтожены внутренняя отделка дома и надворные постройки.