Юрист рассказал о риске регистрации чужого автомобиля на себя
Поставка на учет чужой машины на свое имя может привести к ряду штрафов от государства для номинального собственника автомобиля. Об этом 17 марта рассказал автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Газета.Ru».
«Если водитель, попавший в ДТП, не имеет действующего полиса ОСАГО, в 70–80% случаев суды возлагают всю материальную ответственность на собственника автомобиля, включая моральный вред», — отметил эксперт.
Кроме того, он напомнил, что Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает ответственность за передачу управления лицу, находящемуся в нетрезвом виде.
Так, если владелец машины будет задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения, то номинального собственника также могут оштрафовать на 45 тыс. рублей и лишить водительских прав на полтора-два года.
Собеседник издания добавил, что собственнику придется оспаривать каждый штраф за нарушение ПДД с камер фиксации, если реальный хозяин транспорта его их не оплатит.
Ранее в этот же день в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что в 2024 году лидером по частоте страховых случаев по ОСАГО стала Республика Ингушетия с результатом 7,8%. На втором месте расположилась Республика Дагестан с частотой 7,6%, прежде она лидировала в рейтинге два года подряд.