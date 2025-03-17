РСА составил рейтинг регионов по частоте страховых случаев по ОСАГО

В 2024 году лидером по частоте страховых случаев по ОСАГО стала Республика Ингушетия с результатом 7,8%. На втором месте расположилась Республика Дагестан с частотой 7,6%, прежде она лидировала в рейтинге два года подряд. Об этом 17 марта говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА), которое поступило «Известиям» 17 марта.

Далее в рейтинге идут Приморский край, Новосибирская область, Республика Саха и Хабаровский край, а также Калининградская область, Москва и Республика Татарстан. В этих и еще 21 регионе частота страховых случаев по ОСАГО выше, чем в среднем по стране (4,6%; сохранилась на том же уровне, что и в 2023 году). Самая низкая частота зафиксирована в Чукотском автономном округе (1,8%), Республике Крым (3,1%) и Ненецком автономном округе (3,2%).

В РСА отметили, что в Москве, где уровень водителей с минимальным коэффициентам КБМ (аккуратное вождение) самый лучший в России, показатель частоты страховых случаев по сравнению с 2023-м вырос на 0,6%. Столица за год поднялась с 13-го на седьмое место в рейтинге.

«Частота страховых случаев по ОСАГО — это тот показатель, который указывает на проблемы высокой аварийности в регионах. Если этот показатель растет или держится на высоком уровне, то это может говорить о разнообразных проблемах в тех или иных регионах: начиная от проблем с безопасностью организации дорожного движения и заканчивая высокими рисками мошенничества в ОСАГО», — сказал глава РСА Евгений Уфимцев.

5 марта сообщалось, что за первые два месяца 2025 года в России было продано 4,6 млн полисов электронного ОСАГО, что на 25,8% больше, чем годом ранее. Доля е-ОСАГО составляет 70% от всех проданных за этот период полисов обязательной автогражданки. На топ-10 регионов по продажам полисов е-ОСАГО, в который вошли Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург, приходится 41,5% от всех проданных полисов.

До этого, 26 февраля, в РСА заявили о переносе старта эксперимента по запуску проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры на 30 июня 2025 года с 1 марта. В ходе согласования проекта возникли вопросы, которые потребовали дополнительного согласования и времени для корректной работы эксперимента.