В Техасе арестовали акушерку по обвинению в проведении нелегальных абортов
В Техасе была арестована акушерка по обвинению в проведении нелегальных абортов и незаконной эксплуатации сети клиник. Об этом 17 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на генерального прокурора штата.
В Техасе аборты строго ограничены с тех пор, как федеральное право на эту процедуру было отменено решением Верховного суда в 2022 году, уточняет агентство.
Помимо ареста акушерки, чиновники также подали заявление на временный запрет работы клиник. Генеральный прокурор имеет право потребовать штрафы в размере не менее $100 тыс.
В заявлении прокурора говорится, что женщина владеет несколькими клиниками, в которых не имеющие лицензии лица ложно выдавали себя за лицензированных медицинских специалистов.
Ранее, 24 июня 2024 года, NBC News сообщила, что в Техасе после запрета абортов младенческая смертность выросла на 13%. Закон против абортов, принятый в Техасе, не предусматривает исключений для врожденных аномалий, в том числе состояний, которые приведут к смерти младенца вскоре после рождения.