Опоздавший на рейс пассажир устроил дебош в аэропорту Дублина

В Ирландии опоздавший на рейс в аэропорту Дублина пассажир был арестован после того, как устроил потасовку в терминале. Об этом 17 марта сообщила газета Daily Mail.

«На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как полуобнаженный мужчина с закрытым лицом расхаживает по терминалу 1 и бросает предметы, а пассажиры смотрят на него с удивлением», — сообщает издание.

Сообщается, что дебошир будет обязан явиться в суд вечером этого же дня.

«Мы надеемся, что система правосудия отнесется к нему должным образом и что мы больше никогда не увидим его в аэропорту Дублина», — заявили представители воздушной гавани.

27 апреля пермский районный суд назначил штраф 600 тыс. рублей дебоширу, из-за которого в Перми самолет Сургут – Москва совершил экстренную посадку. Инцидент произошел на борту самолета 18 января. Отмечалось, что 40-летний пассажир «грубо нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу». После экстренной посадки воздушного судна мужчина был направлен на медицинское освидетельствование.