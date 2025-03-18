Парагвай выразил интерес к БРИКС

Парагвай проявляет большой интерес к БРИКС, но полноценно присоединяться к объединению пока не готов. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в латиноамериканской стране Алексей Писарев.

«В Парагвае есть большой интерес к БРИКС, как и у многих стран Латинской Америки. Тем более это актуально в год бразильского председательства в объединении. Согласно позиции парагвайского правительства, выраженной министром иностранных дел Рубеном Рамиресом, в случае получения соответствующего приглашения Парагвай был бы заинтересован принять участие в организуемых бразильским председательством мероприятиях. При этом вопрос о получении Парагваем статуса партнера БРИКС, не говоря уже о полноправном членстве, пока не ставится», — отмечает дипломат.

В 2025 году в БРИКС председательствует Бразилия. На конец апреля запланирована встреча министров иностранных дел, саммит лидеров государств-членов пройдет 6–7 июля.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алексея Писарева «Известиям»:

«В Парагвае есть большой интерес к БРИКС»