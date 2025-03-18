Гарвард отменит оплату за обучение студентам из семей с доходом менее $200 тыс.

Гарвардский университет сделает бесплатным обучение для студентов из семей, чей доход составляет $200 тыс. и менее, со следующего учебного года. Об этом 17 марта сообщает The Harvard Gazette (HG).

Уточняется, что студентам из семей с доходом $100 тыс. и менее будут покрывать расходы на питание, проживание, медицинскую страховку и проезд.

«Это значительное расширение финансовой помощи, которое начнется в 2025/26 учебном году, сделает Гарвард доступным для большего числа студентов, чем когда-либо, особенно из семей со средним доходом», — следует из публикации.

По данным издания, инициатива позволит 86% семей претендовать на финансовую поддержку Гарварда.

Ранее, 8 марта, сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа распорядилась лишить Колумбийский университет финансирования на $400 млн из-за антисемитизма. Уточняется, что протестующие разбили в апреле 2024 года лагерь в учебном заведении, тем самым вдохновив целую волну подобных протестов.