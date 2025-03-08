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Колумбийский университет в США лишили $400 млн грантов из-за антисемитизма

CNN: в США Колумбийский университет лишили $400 млн грантов из-за антисемитизма
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась лишить Колумбийский университет финансирования на $400 млн из-за антисемитизма. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников

«Университеты должны соблюдать все федеральные антидискриминационные законы, если они собираются получать федеральное финансирование. Слишком долго Колумбия отказывалась от этого обязательства перед еврейскими студентами, обучающимися в ее кампусе», — заявила министр образования Линда Макмахон.

Позже она сообщила, что провела «продуктивную встречу» с руководством университета.

«Университет был в авангарде протестов в кампусах США из-за войны прошлой весной. Пропалестинские демонстранты разбили лагерь в апреле и вдохновили волну подобных протестов. Протестующие в Колумбийском университете захватили здание кампуса, что привело к десяткам арестов, когда полиция очистила здание», — напоминает CNN.

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5 марта пропалестинские протестующие устроили демонстрацию в библиотеке колледжа Барнард. Уточняется, что было произведено несколько арестов, но сколько именно, пока неизвестно.

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