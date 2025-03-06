Пропалестинские протестующие устроили демонстрацию в библиотеке колледжа Барнард

В среду, 5 марта, около 50 пропалестинских протестующих провели демонстрацию в библиотеке частного женского Барнардского колледжа в Нью-Йорке. Об этом в четверг, 6 марта, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на полицию.

«Сотрудники полиции Нью-Йорка в конце концов очистили здание после того, как поступила угроза взрыва», — говорится в публикации.

Уточняется, что было произведено несколько арестов, но сколько именно, пока неизвестно.

Ранее, 4 марта, президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования для учебных заведений, которые позволяют проводить незаконные протесты. По его словам, агитаторов будут сажать в тюрьму либо безвозвратно отправлять в страну, из которой они прибыли. Студентов, в свою очередь, будут исключать из учебного заведения, а в некоторых случаях — арестовывать.