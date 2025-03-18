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За год стоимость частных домов выросла на 13,2%

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Средняя полная цена частных домов в регионах со столицами-миллионниками за год увеличилась на 13,2% и составила 10,1 млн рублей, рассказали «Известиям» аналитики «Яндекс Недвижимости», которые провели исследование рынка.

«Медианная стоимость квадратного метра частного дома в исследуемых регионах составила 77 тыс. рублей в феврале 2025 года. В то же время цена «квадрата» в новостройках в этих регионах в среднем составляет 158 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 114 тыс. рублей», ― говорится в исследовании.

Больше всего частные дома подорожали в Омской области (+30,5%), Волгоградской области (30,1%) и Пермском крае (18,9%), а снизились в цене в Ленинградской области (–4,9%) и Краснодарском крае (–0,4%). При этом количество предложений за год по регионам со столицами-миллионниками увеличилось в среднем на 29,9%.

«Весной рынок загородной недвижимости традиционно активизируется — это хорошее время для покупки частного дома, поскольку именно в этот период можно более тщательно оценить участок и особенности рельефа. При этом за год по увеличению количества предложения как от застройщиков, так и от частных лиц мы видим, что тренд на такое жилье сохраняется, особенно в районах с развитой инфраструктурой — школами, детскими садами и транспортными маршрутами. Застройщики реагируют на спрос, предлагая современные таунхаусы и коттеджи, подходящие для постоянного проживания. При этом в большинстве регионов стоимость квадратного метра частных домов значительно ниже, чем в других сегментах. Это делает формат еще более популярным для покупки, особенно среди категорий покупателей, которые рассматривают дом в качестве основного места жительства и собираются расширить жилую площадь», — пояснил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

Наибольшее количество объявлений о продаже частных домов представлено в Краснодарском крае, здесь доля таких объявлений от общего числа офферов в регионах городов-миллионников составляет 29,3%, далее идет Московский регион с долей 17,9% и Ростовская область (12,1%).

В феврале минимальная медианная цена на дома была зафиксирована в Омской области (4,7 млн рублей), Волгоградской области (4,8 млн рублей) и Красноярском крае (5,8 млн рублей). А самые дорогие дома выставлены на продажу в Московской области по медианной стоимости 36,9 млн рублей, а также в Краснодарском крае (17,8 млн рублей) и Ленинградской области (17,4 млн рублей).

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Ранее, 25 января, сообщалось, что в России выросли риски резкого роста стоимости частных домов в связи с тем, что получить одобрение по заявке на льготный кредит в части банков стало значительно сложнее. Для части банков это вынужденная мера, таким образом они покрывают свои риски при выдаче льготных кредитов. Из-за этого появляются риски роста стоимости строительства и покупки готовых загородных домов на 6–15%.

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