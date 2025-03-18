В Иране отвергли обвинения Трампа в поддержке хуситов

Иран отвергает обвинения президента США Дональда Трампа о якобы причастности республики к атакам йеменских хуситов. Об этом во вторник, 18 марта, заявил постпред Ирана при Организации Объединённых Наций (ООН) Амир-Саид Ирвани в письме, направленном председателю Совбеза и генсеку ООН.

«Иран решительно отвергает и осуждает эти безрассудные и провокационные заявления. Иран призывает Совет Безопасности ООН занять четкую и принципиальную позицию в осуждении этой разжигающей напряженность риторики», — приводит его слова агентство IRNA.

Постпред Ирана при ООН добавил, что обвинения представителей Соединенных Штатов, а также Великобритании и Франции в дестабилизирующей деятельности республики в Йемене являются необоснованными.

Кроме того, Ирвани пригрозил США последствиями в случае проявления агрессии в сторону Ирана.

Накануне, 17 марта, Трамп заявил, что Иран будет нести ответственность за атаки, совершаемые йеменскими хуситами. По его словам, именно Тегеран стоит за вооружением и финансированием хуситов, а также организацией их действий.