ЕДДС предупредила жителей Краснодара о задымлении воздуха в городе

Жителям Краснодара в понедельник, 17 марта, порекомендовали воздержаться от пребывания на открытом воздухе из-за крупных очагов пожара и неблагоприятной розы ветров.

«Возникновение крупных очагов пожара наряду с неблагоприятной розой ветров на территории города привело к возникновению обширных зон задымления», — говорится в сообщении в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города.

Там добавили, что от жителей города из разных районов поступали обращения о запахе гари.

Ранее, 15 марта, в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили о пожаре в станице Елизаветинская. Уточнялось, что произошло возгорание камыша на площади 3 тыс. кв. м. На месте тушения пожара работали 30 специалистов и шесть единиц техники.