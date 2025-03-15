В Краснодарском крае произошло возгорание камыша на площади 3 тыс. кв. м
В станице Елизаветинская Краснодарского края произошло возгорание камыша на площади 3 тыс. кв. м. Об этом 15 марта сообщили в главном региональном управлении (ГУ) МЧС России.
«В станице Елизаветинской по улице Яблоневая горит камыш. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения на жилой массив и локализовать возгорание на площади 3 тыс. кв. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что на месте тушения пожара работают 30 специалистов и шесть единиц техники.
В этот же день в Ахтынском районе Дагестана произошел лесной пожар в двух километрах от населенного пункта Хрюг. В ликвидации возгорания на площади 4 га была задействована группа из 64 человек.