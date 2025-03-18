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«Если попадешь под такого Умярова — мало не покажется!»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов — о победе красно-белых над «Зенитом», Мартинсе и Глушенкове
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Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «Известиям» высоко оценил уровень центрального матча 21-го тура между «Спартаком» и «Зенитом», а также дал оценку ведущим игрокам претендентов на титул.

— Как бы вы оценили матч «Спартака» и «Зенита»?

— Считаю, это один из лучших матчей в сезоне. По интенсивности, плотности он однозначно соответствовал уровню Лиги чемпионов! «Спартак» был очень хорош. Не хочется никого выделять. Это была настоящая команда: один за всех и все за одного.

Первый тайм получился равным. Иногда даже казалось, что подходы «Зенита» опаснее. Но после перерыва преимущество красно-белых стало ощутимым. Закономерный результат, заслуженная победа, с чем я поздравляю весь тренерский штаб, футболистов. Была проделана огромная работа. Ну и, конечно, надо восхититься нашими болельщиками. Просто лучшие! Причем так считают и люди из Питера, с которыми я дружу. По их мнению, вот такая атмосфера на трибунах — это где-то процентов 20–25 итогового успеха команды. В том числе и за счет потрясающей поддержки подопечные Станковича вытаскивают сложнейшие игры.

— В чем главная причина успеха красно-белых? В чем «Спартак» превзошел действующего чемпиона страны?

— «Спартак» действовал очень плотно с соперником при позиционной обороне и очень быстро выбегал в свои контрвыпады. Особенно это бросалось в глаза после перерыва. Плюс красно-белых заключается в том, что линию атаки составляют маленькие, юркие исполнители. Маркиньос, Барко, Угальде, Бонгонда. Умяров, безусловно, выдал сильный матч. Много отбирал, много отдавал вперед. Да я могу сейчас про всех игроков «Спартака» говорить в комплиментарном тоне. Что творил на поле тот же Барко! Показательно, как Станкович после замены обнял его и поднял на руки. Этим всё сказано. А какой объем проделал Маркиньос?! Рябчук бежал в каждую атаку и успевал возвращаться.

— Мартинс оформил дубль.

— Герой. Он был везде. Я уже как-то отмечал, что это один из лучших игроков в РПЛ — бокс-ту-бокс. И он добегает не только до штрафной соперника, а еще и вбегает в нее! Это огромный плюс в его игре. Поэтому, когда пошли слухи о том, что «Спартак» может продать хавбека, я, не скрою, расстроился. Для меня Мартинс — действительно один из сильнейших опорников нашей лиги, который помимо разрушения еще нацелен и на голы. Как следствие — победный мяч в его исполнении. Да, кому-то показалось, что был офсайд. Но, слава Богу, гол засчитали. Всё решили буквально миллиметры.

Это стало наградой за огромную работу всей команды, за то, что она собралась в решающий момент. Вот по такой игре «Спартак» сейчас является претендентом номер один на чемпионство. Теперь главное — не оступиться в матчах с командами, которые идут ниже. Посмотрим, готовы ли подопечные Станковича на длинной дистанции действовать так же интенсивно и стабильно, побеждать на классе.

— А о чем вы подумали, когда Луис Энрике сравнял счет?

— Первая мысль была следующей: ну почему так?! Команда играла здорово, вела, диктовала свои условия. И пропустила... Но тут нужно отдать должное и бразильцу. Пробил мастер. Единственное — Рябчуку надо было изначально встать у левой ноги Луиса Энрике, перекрывать ему это пространство, чтобы он не пробросил мяч. Новичок «Зенита» напомнил мне Малкома. Такая же, как говорится, «клюшка». Всё под левую. Удар — гол, удар — гол. Такие мастера — в цене. Поэтому за Энрике и выложили большие деньги.

— Матч показал, что «Зенит» с Венделом и без него — две разные команды?

— Соглашусь. Но и Клаудиньо уже нет в «Зените». Когда Вендел, Клаудиньо и Барриос находились в своей лучшей форме, это было сильнейшее трио в центре поля в РПЛ. Без них — другая картинка. Поэтому до игры я расценивал шансы «Спартака» на успех как 51 на 49 процентов. Небольшое преимущество москвичи получили из-за кадровых изменений в составе сине-бело-голубых. Ну и, как заметил выше, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов фактор трибун спартаковского стадиона. Просто лучшие болельщики!

— Глушенков растворился на поле?

— Это прежде всего заслуга хозяев. Очень плотная игра со стороны красно-белых. И если ты попадаешь под такого Умярова — мало не покажется. Всем уже понятно, насколько Наиль эффективен в отборе. Мне, например, ясно, почему в старте выходит именно Умяров, а не, скажем, Пруцев.

Но тут нужно предостеречь команду. Следующий матч — с «Ахматом» — самый опасный. Вот после таких ярких побед порой ты допускаешь осечку. У меня в карьере были подобные случаи. После успешной игры в Лиге чемпионов мы возвращались домой выжатые как лимон, и нас обыгрывали аутсайдеры. Уверен, тренерский штаб и сами футболисты понимают всю меру ответственности.

— Чей прогресс из игроков «Спартака» при Станковиче вас поразил?

— Назову Умярова. Уверен, тренеры с ним очень качественно поработали и в тактическом плане, и в ментальном. Физически-то он всегда был крепким, а вот в других важнейших компонентах однозначно прибавил. Парень стал играть в тот футбол, который приветствуется в «Спартаке». Принимает мяч вполоборота, чтобы можно было сразу играть на атаку. И у него сейчас 8 из 10 пасов — вперед, футболистам, которые с мячом на «ты». Тому же Барко, который против «Зенита», возможно, выдал свой лучший матч за «Спартак». Мастер!

— Многие критиковали Маркиньоса, когда он только появился в «Спартаке». А сейчас бразилец создает проблемы любому сопернику на своем фланге.

— Адаптацию никто не отменял. Российский чемпионат — очень сложный. Поэтому надо иностранцу давать определенное время. Ну и стоит сказать еще об одной заслуге Станковича. Стабильность состава. Нет шараханий, Деян определился с обоймой. Ведь казалось, что после ошибки Денисова в матче с «Рубином» его поменяют. А Станкович показал: он по-прежнему верит в защитника. И парень вышел против «Зенита», отпахал, отработал на совесть. Вот что значит тренерское доверие.

Маркиньосу дали время, поддерживали. И вот вам результат. Игрок, что называется, творит добро.

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