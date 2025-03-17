Лоран Мишелон об ответственности ЕС, в конфликте на Украине

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США заявили о намерении применять «подавляющую смертоносную силу» против хуситов
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Армия
ВС РФ нанесли «Искандером» удар по сосредоточению живой силы ВСУ в Сумской области
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Песков назвал опасной тенденцией обсуждение отправки контингента НАТО на Украину
Мир
Более 30 тыс. украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии с 2022 года
Мир
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