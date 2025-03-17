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Сомнолог назвала риски недосыпа

Сомнолог Лебедева: недосып повышает риски диабета и инсульта
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Фото: Global Look Press/imago stock&people via www.imago
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Врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева перечислила риски недосыпа.

В беседе с «Радио 1» в понедельник, 17 марта, специалист отметила, что из-за недосыпа возрастают риски развития ожирения, диабета, гипертонии и инсульта.

«Если человек чувствует свое тело на интуиции и понимает, что он недоспал, то это нужно исправить — например, вздремнуть, чтобы мозг как бы перезапустился. Дневной сон до 30 минут никак не отразится на ночном», — рассказала врач.

Она посоветовала в такой ситуации выкроить 10–20 минут, чтобы закрыть глаза и расслабиться, даже если это будет в транспорте. Если подремать так днем, то во второй половине дня прибавится бодрости.

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14 марта Дарья Лебедева в беседе с сайтом kp.ru рассказала, что одной из причин дневной сонливости может быть синдром выгорания. Она объяснила, что моральное, психологическое и физическое истощение возникает после длительного стресса в личной жизни или профессиональной сфере. По ее словам, в профилактике и лечении синдрома и его последствий помогут планирование рабочей нагрузки, соблюдение режима, а также консультации с психологом, пишет RT.

До этого, 12 марта, невролог-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что сонливость в общественных местах может быть синдромом обструктивного апноэ. Также желание уснуть днем может проявляться при нарколепсии. Иногда на сонливость влияют скучные обстоятельства вокруг, отмечает 360.ru.

Тогда же врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала, что сонливость после еды может быть признаком преддиабета. Врач посоветовала придерживаться сбалансированного питания и есть пять-шесть раз в день небольшими порциями.

В январе врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что оптимальной температурой воздуха для сна является +19…+21 градус, поэтому перед тем, как лечь спать, следует хорошо проветрить комнату. Также специалист посоветовал использовать утяжеленные одеяла и выбирать подушки из искусственных материалов, сообщает Pravda.Ru.

Ранее врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, что взрослым людям следует спать по 7–9 часов в сутки, чтобы высыпаться. По его словам, из-за хронического недосыпания у людей наблюдаются трудности с концентрацией внимания, а также чрезмерная утомляемость и ухудшение иммунитета, сообщает ИА Регнум.

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