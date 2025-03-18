18 марта — Всемирный день социальной работы: история, традиции, поздравления

Ежегодно в третий вторник марта в России и других странах отмечается Всемирный день социальной работы. В 2025 году он выпадает на 18 марта. Цель праздника — привлечь внимание общества к этой деятельности, признать ее вклад в улучшение качества жизни и поддержку уязвимых слоев населения. Об истории даты и традициях ее празднования читайте в материале «Известий».

Всемирный день социальной работы — 2025: история и значение праздника

Всемирный день социальной работы был учрежден в 1983 году по инициативе Международной федерации социальных работников и Международной ассоциации школ социальной работы. Позднее инициативу поддержал Международный совет по социальному экономическому развитию и социальной помощи более чем в 140 странах.

Социальные работники оказывают поддержку уязвимым группам населения по разным направлениям. Эта профессия относится к системе «человек–человек» и предусматривает взаимодействие с незащищенными и слабозащищенными слоями населения: пенсионерами, одинокими стариками, инвалидами, детьми из неблагополучных семей, сиротами, лицами, испытывающими трудности с трудоустройством, и так далее.

Этот праздник призван привлечь внимание общества к вопросам социальной справедливости, поддержки уязвимых групп населения и создания более гуманного мира.

История становления профессии социального работника России и мире

Социальная работа как деятельность по поддержке уязвимых слоев населения существует в обществе с древних времен. Однако до XIX века она носила благотворительный характер и находилась под патронажем церкви.

В конце XIX — начале XX века с развитием индустриального общества, ростом городов и усложнением общественных процессов стало ясно, что стихийной благотворительности недостаточно. Возникла потребность в профессионалах, способных решать социальные проблемы на системном уровне.

В 1880-х годах Германия, при канцлере Отто фон Бисмарке, стала первой страной, внедрившей систему обязательного страхования на случай болезней, несчастных случаев и старости. Этот подход впоследствии лег в основу большинства современных систем социального обеспечения.

В Великобритании в начале XX века были приняты законы, регулирующие пенсии, пособия по безработице, медицинское страхование. В США во время Великой депрессии (1930-е годы) президент Франклин Рузвельт инициировал программу «Новый курс», включавшую создание системы социального страхования, помощи малообеспеченным слоям населения, а также другие законы о социальном обеспечении.

После Второй мировой войны большинство развитых стран перешли к модели государства всеобщего благосостояния, где социальная поддержка стала неотъемлемой частью политики. Сегодня программы социального обеспечения охватывают широкий спектр сфер от здравоохранения и пенсионного обеспечения до программ по борьбе с бедностью и безработицей.

Развитие системы социальной поддержки в России началось с реформ Петра I. Важным шагом стало учреждение в губерниях госпиталей для пожилых граждан, людей, не способных к труду по состоянию здоровья, и незаконнорожденных младенцев. Существенную роль в благотворительной деятельности того времени играла Лютеранская церковь.

При Екатерине II социальная политика получила дальнейшее развитие: были созданы дома престарелых, сиротские приюты, народные школы. В этот же период был открыт повивальный институт с родильным отделением, где неимущие женщины могли получить медицинскую помощь.

К середине XIX века власти стали активно привлекать граждан к безвозмездной помощи нуждающимся, апеллируя к общественному долгу. Основной причиной бедности в те годы считалась низкая грамотность населения, поэтому акцент делался на образовательные инициативы. Воскресные народные школы предлагали бесплатное обучение, способствуя социальной интеграции малоимущих.

Эпоха Александра I ознаменовалась учреждением Императорского человеколюбивого общества. В этот же период французский педагог и благотворитель Валентин Гаюи основал первый в России институт для слепых.

Крымская и Русско-турецкая войны стали толчком к развитию системы бесплатной медицинской помощи. В этот период начали формироваться общины сестер милосердия, а позднее было создано Общество Красного Креста, ставшее важным институтом гуманитарной поддержки.

В советский период социальная работа была встроена в систему государственной поддержки, ее функции выполняли представители самых разных профессий: сотрудники учреждений здравоохранения, образования, культуры и даже правоохранительных органов. Официально социальная работа как профессия появилась в нашей стране во второй половине 1980-х годов.

В России кроме Всемирного дня социальной работы существует еще одна похожая дата. В 2000 году указом президента РФ в России был установлен отдельный профессиональный праздник — День социального работника, который отмечается 8 июня.

Всемирный день социальной работы — 2025: как отмечают в России и мире

Всемирный день социальной работы ежегодно посвящается конкретной теме, отражающей актуальные вопросы и вызовы современного общества. В 2025 году она звучит так: «Укрепление солидарности между поколениями — путь к долговременному социальному благополучию».

В России приуроченные к празднику мероприятия традиционно проходят под эгидой Союза социальных педагогов и социальных работников РФ. В программе — форумы, конференции, семинары, образовательные вебинары, посвященные вопросам социальной поддержки населения.

Во многих регионах в этот день проводятся награждения представителей социальной сферы за выдающиеся достижения. В учреждениях социальной защиты организуются тематические встречи, акции помощи пожилым людям и инвалидам, мероприятия для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В вузах, где готовятся специалисты в этой области, проводятся лекции, круглые столы и выставки, посвященные истории и современным вызовам в области социальной работы.

Международное сообщество уделяет большое внимание обмену опытом в данной сфере. В этот день ООН, ЮНИСЕФ и другие организации проводят мероприятия, направленные на поддержку социальной работы в разных странах, эксперты обсуждают современные подходы и методы работы, отмечают лучшие практики.

Кого и как поздравляют с Всемирным днем социальной работы

В этот день принято выражать свое уважение и признательность специалистам служб социальной защиты, сотрудникам благотворительных организаций, психологам, волонтерам, которые помогают людям преодолевать жизненные трудности, педагогам и учащимся профильных вузов, а также активистам, занимающимся благотворительностью. «Известия» подготовили несколько примеров, как это можно сделать.

«Уважаемые социальные работники, поздравляем вас с праздником! Ваша деятельность — это неоценимый вклад в благополучие общества. Спасибо за вашу преданность делу и чуткость».

«Поздравляем вас с праздником! Ваш труд требует терпения и душевного тепла, благодаря ему миллионы людей получают поддержку и защиту. Пусть ваша работа приносит уважение и благодарность от тех, кому вы помогаете. Желаем вам крепкого здоровья и новых профессиональных достижений!»

«Уважаемые соцработники, педагоги, волонтеры и все, кто посвятил себя благородному делу помощи другим людям! Поздравляем вас с Всемирным днем ​​социальной работы! Вы дарите поддержку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Благодарим вас за служение обществу, требующее самоотдачи, сострадания и ответственности».

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