Каллас сообщила об обсуждении финансирования «Радио Свобода» со стороны ЕС

Европейский союз (ЕС) изучает возможность финансирования СМИ «Радио Свобода» (признано в РФ иностранным агентом) после решения США о приостановке поддержки вещателя. Об этом 17 марта сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Она выразила сожаление в связи с решением Вашингтона, но при этом отметила, что Европа не сможет предоставить деньги радиостанции автоматически — на финансирование со стороны Евросоюза есть множество других претендентов.

«Министры иностранных дел [стран ЕС] настаивали на том, чтобы обсудить это и найти способ финансирования. <....> Так что мы посмотрим, что мы можем сделать», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

В Белом доме 14 марта сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, в том числе Агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM).

Это агентство координирует работу финансируемых из бюджета США СМИ, включая «Голос Америки» (признано иноагентом в РФ) и «Радио Свобода». 16 марта агентство Reuters сообщило о приостановке финансирования обеих радиостанций со стороны США.