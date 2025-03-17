Путин и Рахмон по ВКС поучаствовали в начале строительства русского театра в Душанбе
Президент России Владимир Путин и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон 17 марта приняли участие в церемонии начала строительства Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского в Душанбе.
Главы государств присоединились к мероприятию по видеосвязи из Москвы. Президентов поприветствовала заместитель премьер-министра Таджикистана Дилрабо Мансури.
«Позвольте выразить искреннюю признательность за ваш весомый и неоценимый вклад в развитие образовательно-просветительской и культурно-гуманитарной сфер российско-таджикского сотрудничества», — обратилась она к лидерам.
Президент России, в свою очередь, отметил проект центра для одаренных детей. Он оценил план по строительству учреждения как очень хороший и обратил внимание на высокую эффективность схожих центров в РФ.
Ранее в тот же день Путин и Рахмон провели переговоры в Москве. По итогам встречи главы государств планируют подписать ряд совместных документов, в том числе в сфере безопасности.