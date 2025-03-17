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Семь российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира в хорватском Осиеке

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Семь российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике. Мероприятие пройдет в хорватском Осиеке с 10 по 13 апреля.

В предварительный список участников вошли: Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов, Илья Заика, Григорий Климентьев, Ангелина Мельникова, Алена Глотова и Злата Осокина. Гимнасты будут соревноваться в нейтральном статусе.

В ноябре 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Среди них указывалось, что допускаются только те спортсмены, которые не выражали одобрение специальной военной операции на Украине, проводимой РФ.

Кроме того, представителям России и Белоруссии запретили использовать символику своих стран, национальных федераций и олимпийских комитетов.

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В январе 2024 года президент РФ Владимир Путин отметил, что любые ограничения в спорте являются ограничениями прав человека, а сам «спорт великих достижений коммерциализирован». При этом современные чиновники продолжают извращать идею международного олимпизма, добавил он.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.

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