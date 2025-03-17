Три человека погибли и 33 пострадали в ДТП в Приангарье за неделю

На дорогах Иркутской области за минувшую неделю зафиксировано 28 дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале в понедельник, 17 марта.

«С 10 по 16 марта 2025 года на территории региона зарегистрировано 28 ДТП, в которых три человека погибли, еще 33 получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, в числе пострадавших восемь несовершеннолетних, один из них погиб.

На дорогах областного центра и пригорода зарегистрировано 13 ДТП от общего числа по региону, говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Иркутска. В них пострадали восемь взрослых и пятеро несовершеннолетних. Один человек погиб.

Ранее 17 марта в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что за минувшие выходные на российских дорогах зафиксировано 405 ДТП, в которых погибли 45 и получили ранения 515 человек. 36 из погибших были водителями и пассажирами транспортных средств.