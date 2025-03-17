В России произошло 405 ДТП за минувшие выходные

За минувшие выходные на российских дорогах зафиксировано 405 ДТП, в которых погибли 45 и получили ранения 515 человек. 36 из погибших были водителями и пассажирами транспортных средств. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

Столкновение грузовой автомашины с рельсовым автобусом «Орлан РА-3» по вине водителя автомобиля произошло на железнодорожном переезде в Орловской области. В дневное время на автодороге регионального значения Тутаев — Шопша 30-летний водитель грузовика решил проскочить железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, но совершил столкновение с двухвагонным рельсобусом. В результате ДТП машинист и три пассажира рельсового автобуса получили травмы и оказались в больнице.

Анализ аварийности на ж/д переездах показывает, что подобные ДТП чаще всего происходят на нерегулируемых переездах, где водители, не убедившись в безопасности маневра, пытаются проехать перед близко идущим поездом, заявили в Госавтоинспекции. Стараясь выиграть несколько секунд пути, они зачастую ставят под угрозу не только свою жизнь, но также жизни и здоровье собственных пассажиров, железнодорожного персонала, пассажиров пригородных электричек и поездов дальнего следования. В ведомстве напомнили автомобилистам о важности соблюдения правил проезда ж/д переездов, поскольку этот маневр считается опасным и требует от водителя сосредоточенности и максимального внимания.

С участием автобусов за минувшие выходные дни на дорогах РФ зафиксировано 20 ДТП, в которых погибли два человека, еще 22 участника дорожного движения получили ранения. Причиной 15 происшествий с автобусами стали нарушения ПДД, допущенные водителями других транспортных средств. В результате 93 ДТП, 37 из которых произошли на пешеходных переходах и 56 вне зоны их действия, погибли девять пешеходов, еще 86 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 18 детей в возрасте до 16 лет, половина из которых получили телесные повреждения при переходе проезжей части в установленных для этого местах.

В вечернее время в Москве водитель легковушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на тротуар, где совершил наезд на четырех пешеходов, врезался в мачту городского освещения и опрокинулся на проезжей части. Нетрезвый автомобилист, его пассажир, а также четыре пешехода получили в ДТП ранения и были госпитализированы.

Зарегистрировано 53 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых получили ранения 65 юных участников дорожного движения, из них 39 пассажиров. Погиб один ребенок-пассажир.

Так, в Ростовской области поздним вечером на региональной автодороге Вешенская — Казанская 22-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибла его 14-летняя пассажирка, которая находилась на заднем сиденье не пристегнутой ремнем безопасности. Еще два пассажира автомашины получили телесные повреждения и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция обратила внимание родителей на необходимость обеспечивать безопасность своих детей с наступлением весеннего периода, особенно в выходные дни, когда они много свободного времени проводят на улице и, как следствие, чаще попадают в автоаварии. Для улучшения видимости юных пешеходов в темное время суток следует использовать на детской верхней одежде световозвращающие элементы.

«Помните, что отсутствие родительского контроля за поведением и досугом детей школьного возраста в вечернее время зачастую приводит к травмам или даже гибели юных участников дорожного движения. По оперативным сведениям, в первой половине марта на дорогах России произошло 480 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погибли семь детей (шесть пассажиров и пешеход), еще 526 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 216 пешеходов и 269 пассажиров», — сказал «Известиям» замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

14 марта сообщалось, что группа из 97 депутатов Госдумы обратилась в Конституционный суд с жалобой на внесенные в КоАП поправки, которыми с 1 января 2025 года штрафы за распространенные нарушения ПДД были увеличены в 1,5–2 раза, а скидка за оперативную оплату постановлений была уменьшена с 50 до 25%.