Исполком МОК одобрил включение бокса в программу летней Олимпиады 2028 года

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) предложил включить бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года. Об этом 17 марта заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома.

«Сегодняшний исполком был небогат событиями, [было принято] только одно настоящее решение. И оно было о включении бокса в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028-м», — сказал он на мероприятии, которое транслировалось на YouTube-канале МОК.

По словам Баха, положительное решение по статусу бокса стало возможным после временного признания организации World Boxing в качестве федерации — представителя этого вида спорта в рамках олимпийского движения.

«Рекомендация будет направлена на сессию [МОК], и я совершенно уверен, что сессия ее одобрит», — добавил функционер.

Ранее, 7 марта, глава МОК призвал мировые спортивные федерации рассмотреть вопрос о допуске россиян на квалификационные олимпийские турниры. Он отметил, что миссия Олимпийских игр заключается в объединении стран мира.