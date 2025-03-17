Huawei подала в суд на китайского блогера из-за критики седана

Китайский IT-гигант Huawei подал в суд на местного автомобильного блогера за критику роскошного седана Maextro S800. Она запросила сумму, эквивалентную $140 тыс., сообщает CarNewsChina 17 марта.

Huawei выпустила серию рекламных видеороликов, в которых сравнила S800 с Mercedes Maybach S680. В одном из них компания продемонстрировала разницу в работе системы подвески двух моделей при проезде через углубления в асфальте со стеклянной пластиной, песком и водой. Во всех случаях колеса китайского седана, в отличие от немецкого, не разбили стекло, а также не задели песок и воду. Так, в Huawei стремились заявить о комфорте S800.

Автоблогер под никнеймом Racing Frappuccino опубликовал в китайской соцсети Weibo ролик, в котором утверждал, что для этого теста условия были рассчитаны специально таким образом, чтобы продемонстрировать превосходство модели S800. Якобы для подготовки видео специально была рассчитана скорость движения китайского седана при его снаряженной массе и подобрана нужная глубина емкости с водой. Блогер заявил, что подаст на Huawei встречный иск на $340 тыс.

Maextro S800 — это люксовый седан от Huawei и JAC длиной 5480 мм. Автомобиль будет предлагаться как в чисто электрическом, так и в гибридном варианте силовой установки. Продажи модели в КНР должны начаться в текущем году.

Ранее в этот день компания Geely объявила старт продаж модели EX5 в России, это первая полностью электрическая модель на рынке РФ. Модель доступна в двух комплектациях по цене от 4,1 млн и 4,4 млн рублей соответственно.