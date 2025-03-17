Правкомиссия одобрила поправки о праве вдов участников СВО пользоваться их авто

Супруги погибших участников специальной военной операции (СВО) смогут пользоваться их авто до вступления в наследство. В понедельник, 17 марта, законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили источники «Известий» в правительстве. Документ есть в распоряжении редакции. Соответствующий законопроект подготовило Министерство юстиции РФ.

«Законопроектом предусматривается, что супруг лица, погибшего на СВО, вправе до вступления в наследство использовать транспортное средство, которое было зарегистрировано на погибшего. Соответствующее свидетельство будет выдаваться нотариусом», — отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Груздев добавил, что на основании выданного нотариусом документа супруг участника СВО вправе заключить договор ОСАГО.

«Поправки направлены на поддержку супругов лиц, погибших в результате выполнения задач СВО, посредством установления механизма пользования пережившим супругом транспортом, находящимся в личной собственности погибшего. Однако может быть ситуация, когда наследником такого транспорта становится иное лицо. В таком случае переживший супруг несет деликтную ответственность перед лицами, которые приобретут транспортное средство в результате принятия наследства», — резюмировал председатель правления АЮР.

Ранее в этот день в Совете Федерации сообщили, что сенаторы внесут в Государственную думу проект закона о выплате в случае ранения или гибели военнослужащего на специальной военной операции в срок 15 дней с момента получения документов. Первый заместитель председателя СФ Владимир Якушев уточнил, что пока сроки рассмотрения документов отличаются у разных силовых ведомств и могут составлять до 60 дней.