В ГД внесут проект о сроках выплат участникам СВО при ранении или гибели

Сенаторы вносят в Государственную думу (ГД) проект закона о выплате в случае ранения или гибели военнослужащего на специальной военной операции (СВО) в срок 15 дней с момента получения документов. Об этом 17 марта сообщили в Совете Федерации (СФ).

Документ подготовлен, чтобы законодательно установить срок выплаты единовременного пособия военному или добровольцу в связи с признанием его негодным к военной службе из-за травмы, контузии или заболевания, полученных во время службы, а также единовременного пособия членам семьи в случае гибели бойца, говорится в сообщении в Telegram-канале СФ.

В рамках законопроекта предусмотрены страховые выплаты не позднее чем через 15 дней со дня получения комплекта документов о праве на выплаты, окончания проверки их полноты и правильности оформления.

«Как показывает практика, этого времени достаточно как для межведомственного взаимодействия, так и для работы с документами и заявителем», — заявила вице-спикер верхней палаты парламента Инна Святенко.

Первый заместитель председателя СФ Владимир Якушев сообщил, что на данный момент сроки рассмотрения документов отличаются у разных силовых ведомств и могут составлять до 60 дней, а в случае задержек или необходимости повторных рассмотрений — дольше.

Ранее, 10 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и их семей. В круг задач нового органа войдут координация работы различных ведомств и организаций по вопросам адаптации ветеранов СВО к мирной жизни, мониторинг региональных мер по поддержке участников спецоперации, а также разработка дополнительных мер поддержки военнослужащих и их семей.

В тот же день глава государства поручил разработать базовый региональный стандарт предоставления соцпомощи бойцам СВО. Например, российский лидер поручил распространить деятельность фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников спецоперации, пропавших без вести.