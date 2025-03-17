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Дуров сообщил о возвращении в Дубай и продолжающемся во Франции расследовании

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Фото: REUTERS/Albert Gea
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Основатель мессенджера Telegram, бизнесмен Павел Дуров подтвердил 17 марта, что вернулся в Дубай из Франции. По его словам, расследование, связанное с деятельностью преступников в Telegram, продолжается.

«Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но мне очень приятно вернуться домой в ОАЭ», — написал он в Telegram-канале.

Он также поблагодарил людей за поддержку, подчеркнув, что она для него много значит.

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Вечером 24 августа 2024 года Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения, связанные с рядом преступлений, в том числе распространением наркотиков, преступлением против детей, отмыванием денег и мошенничеством.

26 августа его освободили из-под стражи под подписку о невыезде и залог на сумму €5 млн. На период расследования суд изъял его паспорта и предписал жить в Париже по конкретному адресу. В прокуратуре Франции 6 сентября сообщили «Известиям», что бизнесмен сможет добиваться изменения правил его судебного контроля и их смягчения. Прокурор Парижа Лор Бекко, в свою очередь, отметила, что дело предпринимателя показательно в сфере борьбы с киберпреступностью.

Газета Le Figaro 20 сентября сообщила о получении согласия от Дурова сотрудничать со следствием во Франции. Это спровоцировало запросы на получение информации сразу из нескольких государств. Радиостанция Europe1 6 декабря сообщила о первом допросе Дурова в парижском суде по существу. Уточнялось, что бизнесмен признался в доверии французскому правосудию, но от дальнейших комментариев отказался.

Агентство France-Presse сообщило 15 марта, что Дуров покинул Францию и отправился в Дубай по разрешению суда. По данным источника агентства, предпринимателю разрешили покинуть Францию на несколько недель.

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