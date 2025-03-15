Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай по разрешению суда. Об этом 15 марта сообщило агентство France-Presse.

«Павел Дуров покинул Францию и уехал в Дубай с разрешения суда», — говорится в Telegram-канале.

По данным источника агентства, предпринимателю разрешили покинуть Францию на несколько недель.

Вечером 24 августа 2024 года Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения, связанные с рядом преступлений, в том числе распространение наркотиков, преступление против детей, отмывание денег и мошенничество.

26 августа его освободили из-под стражи под подписку о невыезде и залог на сумму €5 млн. На период расследования суд изъял его паспорта и предписал жить в Париже по конкретному адресу. В прокуратуре Франции 6 сентября сообщили «Известиям», что бизнесмен сможет добиваться изменения правил его судебного контроля и их смягчения. Прокурор Парижа Лор Бекко, в свою очередь, отметила, что дело предпринимателя показательно в сфере борьбы с киберпреступностью.

Газета Le Figaro 20 сентября сообщила о получении согласия от Дурова сотрудничать со следствием во Франции. Это спровоцировало запросы на получение информации сразу из нескольких государств. Радиостанция Europe1 6 декабря сообщила о первом допросе Дурова в парижском суде по существу. Уточнялось, что бизнесмен признался в доверии французскому правосудию, но от дальнейших комментариев отказался.