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Евродепутат заявил о невозможности создания европейской армии

Депутат ЕП Беллами: у Европы никогда не будет собственной армии
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Фото: Global Look Press
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У Европы никогда не будет собственной армии. Об этом 17 марта заявил вице-председатель Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Франсуа-Ксавье Беллами.

«Не нужно фантазировать. У нас никогда не будет европейской армии, у нас никогда не будет оборонных полномочий, которые Еврокомиссия передаст нашим государствам», — сказал он в интервью Sud Radio. Видео опубликовано на странице радио в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Беллами подчеркнул, что страны должны стремиться к большему суверенитету и развивать свои национальные вооруженные силы, чтобы они могли опираться на более надежные и автономные ресурсы.

Отвечая на вопрос о том, что делать в случае нападения на Европу, Беллами заявил, что главное — это предотвратить его.

«Хочешь мира — готовься к войне. Наша цель — мир, а не война. Наша цель — сделать так, чтобы наши государства не подверглись нападению. А чтобы на них не нападали, они должны быть абсолютно уверены, что смогут защитить себя, если им будет угрожать опасность», — подчеркнул вице-председатель.

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Военный эксперт Алексей Леонков 27 февраля заявил «Известиям», что идея о том, что Евросоюз (ЕС) создаст свою армию без участия США, звучит на протяжении многих лет, однако до сих пор это ни к чему не приводило. Кроме того, такой сценарий неприемлем для Вашингтона, которому выгодно контролировать европейские страны через НАТО.

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