Военный эксперт назвал сотрясением воздуха заявление о создании армии Евросоюза

Идея о том, что Евросоюз (ЕС) создаст свою армию без участия США, звучит на протяжении многих лет, однако до сих пор это ни к чему не приводило. Кроме того, такой сценарий неприемлем для Вашингтона, которому выгодно контролировать европейские страны через НАТО. Таким мнением в беседе с «Известиями» 27 февраля поделился военный эксперт Алексей Леонков.

Накануне украинский политолог Петр Олещук в интервью польскому изданию Onet заявил, что Евросоюз может создать собственный военный блок. По его словам, это обусловлено тем, что США больше не являются гарантом глобальной безопасности, «оставляя Европу наедине с Россией». Теперь, подчеркнул аналитик, у стран ЕС нет другого выбора, как консолидироваться.

«С тех пор, как образовался Европейский союз, всё они о европейской армии говорят, но ее до сих пор нет. Нет по одной простой причине: есть НАТО — инструмент Соединенных Штатов по управлению Европой. И Соединенные Штаты никогда не позволят Европе создать свою армию, чтобы Соединенные Штаты были вне этой армии, вне руководства этой армии», — прокомментировал Леонков.

Так, считает он, соответствующие заявления европейских политиков и чиновников являются сотрясением воздуха и спекуляциями. Собеседник издания отметил, что у Брюсселя нет собственных систем управления военными, штаба, командования, ведь ЕС — лишь бюрократическая надстройка над государствами региона, которая по неясным причинам присвоила себе право этими странами управлять.

«Эти государства почему-то мирятся с диктатом Европейского союза, людей, которых никто не выбирал. Если в каждой стране президента выбирают голосованием, то [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен никто не выбирал. Ее просто назначили», — добавил военный эксперт.

При этом, обратил внимание Леонков, в настоящее время страны ЕС паразитируют на США в вопросах обороны — 90% расходов оплачиваются Вашингтоном. В то же время, подчеркнул он, НАТО в любом случае не защищает и никогда не защищала никого, кроме самих США.

До этого, 20 февраля, издание Politico узнало об опасениях европейских политиков о том, что трансатлантическому альянсу, возможно, пришел конец. 19 февраля Financial Times сообщала, что без поддержки Вашингтона страны ЕС не способны провести ни одну военную операцию. Также телеканал NBC сообщал, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе из-за приоритетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ситуации на границе с Мексикой.

Ранее, 24 января, президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, стоит ли продолжать спонсировать НАТО, так как Вашингтон защищает членов альянса, а в ответ не получает помощи. Он отметил, что будет добиваться того, чтобы государства Североатлантического альянса увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП.