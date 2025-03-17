Совет ЕС одобрил финансовую помощь Украине на €3,5 млрд

Совет Европейского союза (ЕС) 17 марта одобрил выплату Украине в размере €3,5 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи киевскому режиму со стороны объединения.

«Украина скоро получит около €3,5 млрд после того, как совет [ЕС] одобрил третью выплату невозвратных грантов и займов <…> в рамках [программы] Ukraine Facility», — говорится в пресс-релизе.

Указывается, что Киев удовлетворил все необходимые условия для очередного транша, включая реформы по повышению выработки возобновляемой энергии, упрощение процедур по пересечению границы и разработку стратегии развития сельского хозяйства.

Ранее в тот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила о выделении помощи Украине от ФРГ на сумму €3 млрд. Таким образом, по ее словам, годовой объем помощи Берлина Киеву вновь достигнет €7 млрд. Также она призвала принять меры по финансированию безопасности Европы и Украины на уровне ЕС.