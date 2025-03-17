Бербок анонсировала дополнительную помощь Киеву от ФРГ на €3 млрд

Германия выделит Украине дополнительную помощь на сумму €3 млрд. Об этом 17 марта сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

По ее словам, завтра в конституцию Германии должны внести поправку, которая позволит Берлину нарастить помощь киевскому режиму.

«В дополнение к инвестициям в безопасность и инфраструктуру <…> мы наконец-то выделяем еще €3 млрд на поддержку Украины в 2025 году. Это означает, что Германия продолжит предоставлять Украине €7 млрд [в год]», — сказала министр во время общения с журналистами перед заседанием совета Евросоюза (ЕС) по иностранным делам в Брюсселе.

Бербок также призвала увеличить инвестиции в безопасность Европы и Украины на уровне всего ЕС.

Немецкая газета Die Zeit сообщила об утверждении нового пакета помощи для Украины в бундестаге 14 марта. По данным издания, дополнительное финансирование стало частью комплексного финансового пакета, согласованного между Христианским-демократическим союзом (ХДС), Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и «Зелеными».